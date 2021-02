Il copione si ripete e il degrado aumenta. Le difficoltà della vita, acuite anche dalla pandemia, portano delle persone a dormire all'aperto, riparati solo da una coperta, alle spalle di un luogo sacro. Ci troviamo nel quartiere di San Giuliano, a Sora, dove c'è un luogo ormai divenuto un ritrovo abituale per trovare riparo. Ma non solo. Il posto assomiglia a una discarica dove succede un po' di tutto: si spaccia droga, si fa sesso, si mangia e ci si ripara dal freddo.

Una problematica certamente non nuova per i residenti della zona che hanno più volte segnalato la presenza di persone, specie nelle ore notturne, che trascorrono il loro tempo intorno ai locali di ministero pastorale parrocchiale. Le foto apparse sui social in questi giorni non lasciano molto spazio all'immaginazione: quello spazio è sporco, indecoroso ed è frequentato da persone probabilmente poco raccomandabili. I residenti chiedono alle autorità competenti d'intervenire.