Incidente ieri mattina intorno alle 8.30 sulla superstrada Sora-Ferentino, poco prima dell'uscita per la città gigliata. Quattro i veicoli coinvolti, tre le persone finite in ospedale. Fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. Molto probabilmente la nebbia fitta alla base dello scontro. Poca infatti la visibilità. Inevitabili i disagi al traffico veicolare. Sul posto è arrivato immediatamente il personale dell'Anas anche per la viabilità oltre ai carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente e il personale medico per prestare soccorso ai tre feriti, accompagnati in ospedale per le cure del caso.