Insieme ai suoi colleghi autisti Atac eroe per un giorno.

C'era infatti anche Antonio De Santis, autista proprio di Atac di Arcinazzo Romano, durante le operazioni di salvataggio di un signore che stava per morire bruciato. Il fatto si è verificato qualche giorno fa a Roma nei pressi del cimitero Verano. Il gruppo di autisti fermi al capolinea in attesa di prendere servizio sono stati chiamati da un loro collega che aveva visto un uomo prendere fuoco.

Senza pensarci due volte hanno preso un estintore, presente su ogni autobus dirigendosi, di corsa, verso il rifugio di fortuna dell'uomo avvolto dalle fiamme.

Sono stati momenti di grandissima tensione. Arrivati sul posto hanno "scaricato" tutto il liquido contenuto nell'estintore riuscendo a spegnere il fuoco e salvare l'uomo. Un bellissimo gesto rimarcato anche dal sindaco di Arcinazzo Romano Luca Marocchi che ha voluto esprimere un pensiero al suo concittadino.

«Complimenti al nostro concittadino Antonio De Santis, eroe per un giorno, insieme ad altri suoi colleghi ha dichiarato il sindaco di Arcinazzo Romano Luca Marocchi per quanto fatto, per la vita salvata ed il grande senso civico mostrato. Chapeau».