Sarà il vescovo Loppa a celebrare la "Giornata della vita consacrata". Martedì 2 febbraio, alle 17, infatti, nella Cattedrale di Anagni, il vescovo Lorenzo Loppa presiederà la celebrazione eucaristica per la XXV "Giornata mondiale della vita consacrata".

«Sarà anche una occasione - afferma monsignor Loppa - per dire il nostro grazie ai religiosi, alle religiose e a tutte le espressioni della vita consacrata per il loro carisma e per l'impegno pastorale in Diocesi». «Religiosi e religiose sono testimoni dell'abbraccio di Dio nel cuore del mondo - prosegue - e ci rallegriamo con loro, per una storia ricca di fede e di umanità esemplari, per la passione che esprimono in mezzo a noi, in diverse comunità, nel seguire Cristo povero e obbediente». Nel 2015, anno della vita consacrata indetto da Papa Francesco, il vescovo Loppa si era rivolto ai religiosi e alle religiose con una Lettera, indicandoli come "un avamposto di futuro piantato nel cuore della storia.

Nella diocesi di Anagni-Alatri sono presenti diverse realtà di vita consacrata. I religiosi, in particolare, li troviamo ad Anagni, Alatri, Fiuggi, Carpineto Romano, Piglio e Trivigliano. Nutrita è anche la presenza delle suore, che troviamo ad Acuto, Alatri, Anagni, Carpineto, Fiuggi, Guarcino, Vallepietra. Tre i monasteri di clausura femminili: Benedettine ad Alatri, Clarisse ad Anagni e Carmelitane a Carpineto; per quanto riguarda gli istituti secolari, a Fiuggi sono invece presenti le Oblate apostoliche Pro Sanctitate. Intanto sempre a proposito di cerimonie religiose oggi alle 19 si svolgerà nella cattedrale la messa dei giovani officiata da don Francesco Frusone. Numerose le adesioni tanto che si è reso necessario svolgerla nella cattedrale.