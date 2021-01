"Dalla prossima settimana, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, la società regionale Astral inizierà importanti opere sulla viabilità del Sud della Provincia di Frosinone, anche nei collegamenti viari con la Provincia di Latina. Sulla Sp. 76, ad esempio, si interverrà immediatamente in vari tratti con uno stanziamento superiore ai 200 mila euro per una prima e sostanziale parte dei lavori necessari, che saranno successivamente implementati. Le opere interesseranno anche la Sp. 125, la Sp. 81 nel comune di Cassino con, anche qui, un primo stanziamento di 200 mila euro".

Così in una nota il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini.

"A questo progetto abbiamo lavorato, ormai da tempo, con l'ingegnere Mallamo di Astral e l'assessore Alessandri, anche a seguito delle diverse sollecitazioni di sindaci e amministratori, in particolare Salera, Rivera, Scittarelli e Messore, che hanno più volte chiesto questi interventi. In raccordo con loro, ho interpretato le istanze in Regione e grazie a questo finanziamento si inizierà la messa in sicurezza, a beneficio delle comunità locali, per strade nevralgiche - conclude - di una porzione importante del nostro territorio".