"Sono state pubblicate sul sito SaluteLazio.it le FAQ (risposte alle domande più frequenti) per l'avvio delle vaccinazioni rivolte agli over 80 anni. Sarà possibile prenotarsi da domani lunedì 1° febbraio e le somministrazioni prenderanno il via il prossimo lunedì 8 febbraio. Di seguito le dodici FAQ:

1) In cosa consiste il servizio? Per le persone di età maggiore o uguale a 80 anni, o che comunque compiranno 80 anni nel 2021, la Regione Lazio ha attivato un sistema che permette di prenotare la somministrazione gratuita della prima e seconda dose del Vaccino Anti Covid-19;

2) Da dove si accede al sistema di prenotazione? Il sistema di prenotazione è accessibile via web tramite l'indirizzo https://prenotavaccino-covid.regione.lazio oppure tramite SaluteLazio.it E' disponibile un servizio telefonico di assistenza alla prenotazione tramite il numero 06.164.161.841;

3) Quando è attivo il servizio? Il servizio è attivo dal 1° febbraio 2021 e si potranno prenotare appuntamenti per la vaccinazione a partire dal 08/02/2021;

4) Chi può accedere al sistema di prenotazione? Il servizio è rivolto a tutti i cittadini assistiti della Regione Lazio di età maggiore o uguale a 80 anni, o che comunque compiranno 80 anni nel 2021. La prenotazione può esser fatta anche da un familiare, un parente o un congiunto, ovviamente con l'assenso della persona che si vuole vaccinare;

5) Per accedere al sistema di prenotazione web è necessario avere SPID o una utenza regionale? No, si accede al sistema attraverso il Codice Fiscale;

6) Che tipo di prestazioni si possono prenotare? Il servizio è riservato alla prenotazione della somministrazione gratuita della prima e seconda dose del Vaccino Anti Covid-19;

7) Presso quali punti di somministrazione è possibile prenotare? Le strutture presso cui è attivo il servizio sono quelle indicate dal sistema in fase di prenotazione, sono 89 e verranno ulteriormente incrementate secondo la disponibilità dei vaccini;

8) Si può scegliere l'orario di prenotazione? No, si può scegliere solamente il giorno e prenotare la prima fascia oraria disponibile;

9) E' necessaria una prescrizione del medico? No;

10) Cosa succede dopo la prenotazione dell'appuntamento? Occorre stampare il promemoria della prenotazione, con il numero dell'appuntamento, la data e l'orario dello stesso. Se non si è scaricato il promemoria al momento della prenotazione, è possibile farlo anche in un secondo momento dalla homepage del sito (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio) cliccando su "Gestisci appuntamenti" e inserendo il proprio codice fiscale e il numero appuntamento. L'utente che ha eseguito la prenotazione riceverà un SMS, 72 ore prima dell'appuntamento fissato;

11) Quali documenti occorre portare all'appuntamento? Occorre presentarsi al punto di somministrazione, nel giorno e nell'orario dell'appuntamento, portando il promemoria della prenotazione e la tessera sanitaria. Se l'interessato è sottoposto a tutela, dovrà presentarsi accompagnato dai soggetti titolari della responsabilità giuridica. Se non si è scaricato il promemoria al momento della prenotazione, è possibile farlo in un secondo momento dalla homepage del sito (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio) cliccando su "Gestisci appuntamenti" e inserendo il proprio codice fiscale e il numero appuntamento;

12) E' possibile disdire o spostare l'appuntamento e come? Per la prima somministrazione, è possibile disdire o spostare l'appuntamento autonomamente dal sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio cliccando su "Gestisci appuntamenti" e inserendo il proprio codice fiscale e il numero appuntamento. Per disdire o spostare l'appuntamento per la seconda somministrazione, è necessario rivolgersi al Contact Center dedicato telefonando al numero 06.164.161.841.

Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.