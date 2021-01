Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del Lazio è intervenuto nel pomeriggio di ieri sul Monte Gemma, in territorio di Supino, per soccorrere un uomo infortunatosi durante un'escursione. L'uomo, di 50 anni e residente ad Arnara, era impegnato in una passeggiata con un amico quando è scivolato sul ghiaccio procurandosi diversi traumi.

Sul posto sono giunte via terra alcune squadre del Soccorso Alpino e l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e il personale sanitario. L'uomo, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato posizionato su una barella, recuperato tramite verricello a bordo dell'elicottero e trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma.