La scorsa notte, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Alatri, durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere, eseguivano un controllo presso l'abitazione di un 35enne del posto, già censito per reati contro il patrimonio ed attualmente sottoposto alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Polizia di Stato per un anno.

Tale misura restrittiva impone la permanenza in casa dell'interessato, tra le ore 21.00 e le ore 07.00, ma all'atto della verifica da parte dei militari, il soggetto non veniva trovato nell'abitazione e solo poco dopo, grazie alle immediate ricerche attivate dagli operanti, veniva rintracciato nella cittadina ernica a bordo della sua autovettura.

L'uomo, oltre ad essere stato deferito per "inosservanza obblighi imposti con la misura della Sorveglianza Speciale di P.S.", in considerazione della sua presenza fuori dell'abitazione in orario notturno, è stato anche sanzionato per la violazione delle norme anti covid previste dall'art. 1 c. 3 del D.P.C.M. datato 03.09.2020.