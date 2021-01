Poco più di un'ora di seduta per approvare i tre punti all'ordine del giorno. Il Consiglio comunale ha dato il via libera in prima battuta al progetto denominato "Città in video - Sicurezza 2020-2021" che prevede la costituzione un'associazione temporanea di scopo tra Comune di Frosinone e Comune di Arnara con approvazione formale e accettazione del finanziamento.

Successivamente sì all'unanimità dei presenti all'adozione del regolamento di videosorveglianza con il sistema delle "Foto-Trappole" che permetteranno di stanare i furbetti della differenziata e coloro che abbandonano in maniera indiscriminata i rifiuti in città. In ultimo il Consiglio ha dato l'ok all'approvazione dei regolamenti dei servizi culturali comunali inerenti il sistema museale urbano e l'archivio storico comunale.