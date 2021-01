Minaccia di morte la madre e tenta di sfondare la porta della stanza dove la donna si era rifugiata per sfuggire al raptus di folla del figlio. Danneggia l'auto del padre con un bastone di ferro e scatena il panico nella casa dei genitori. L'intervento dei carabinieri permette di evitare il peggio. 46enne arrestato.

I fatti

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere e del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, predisposti nel fine settimana dalla Compagnia di Frosinone, i Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno arrestato un 46enne domiciliato nella città fabreterna, già censito per reati concernenti gli stupefacenti, resosi responsabile di minacce di morte nei confronti della madre e danneggiamento aggravato.

L'uomo, durante un litigio familiare, in preda all'ira aveva tentato con calci e pugni di sfondare la porta della stanza dove la donna si era rifugiata e aveva danneggiato gravemente, con un bastone di ferro, l'autovettura del padre parcheggiata nelle pertinenze. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare l'uomo che è stato arrestato per "maltrattamenti in famiglia".

Lo stesso, a seguito di rito direttissimo celebratosi dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Frosinone, dopo la convalida dell'arresto, è stato sottoposto alla misura restrittiva della detenzione in carcere e tradotto presso la Casa Circondariale di Vasto (CH).