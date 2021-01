Rinviato a giudizio con l'accusa di stalking aggravato, C.B. 30 anni di Ferentino. Ieri l'udienza preliminare in camera di consiglio davanti al gup Bracaglia Morante che ha formulato il rinvio a giudizio. Si va quindi verso il processo penale che avrà inizio il prossimo 4 maggio davanti al giudice Proietti.

L'imputato è difeso dall'avvocato Antonio Ceccani, mentre la parte offesa si è affidata al patrocinio dell'avvocato Mario Cellitti, che si è costituito parte civile per la richiesta del risarcimento dei danni. Il trentenne dovrà rispondere di minacce e molestie (reato associato all'art. 612 bis, o meglio atti persecutori) nei confronti della sua ex compagna, una donna anche lei di Ferentino e più grande di età.

I fatti si sono consumati nella città gigliata dal 2018 in poi. L'uomo è stato denunciato dopo avere commesso a più riprese, esattamente nel 2018, 2019 e 2020, azioni minacciose e moleste ai danni della donna da procurarle un grave stato di ansia e turbamento.

Secondo il capo d'imputazione, con condotte ripetute, la donna veniva tormentata dall'imputato. A scapito della parte offesa non solo intimidazioni reiterate, ma questa avrebbe subìto finanche minacce di morte; in una circostanza sarebbe stata schiaffeggiata in strada riportando alcune contusioni craniche, inoltre veniva inseguita con l'auto e bersagliata di telefonate, giorno e notte, con insulti e minacce.