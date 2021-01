Avviso per la concessione di contributi per i Contratti di Fiume, con particolare attenzione a bambini e ragazzi. La Giunta comunale, infatti, ha deliberato l'adesione al bando e approvato un articolato progetto centrato sul Liri. L'iniziativa è finalizzata alla diffusione e alla sensibilizzazione degli obiettivi dei Contratti di Fiume, attraverso attività di educazione ambientali, rivolte a bambini e ragazzi.

Il fine primario è la riscoperta del territorio, della bio-diversità e dello stato chimico-biologico del fiume intorno al quale, attraverso i secoli, l'intero paese si è sviluppato. Le attività progettuali sono previste nel periodo estivo compreso tra il 15 giugno e il 20 luglio prossimi. Sono previsti dieci incontri di 3 ore ciascuno, per un totale di 30 ore di attività formative. Gli incontri, divisi tra uscite didattiche lungo il Liri, studio e laboratori, si svolgeranno nell'atrio della biblioteca comunale e lungo le aree verdi adiacenti le sponde del fiume, in uno spazio preventivamente attrezzato.

Tutte le attività ludico-ricreative e laboratoriali incentrate sul Liri sono orientate a guidare i bambini verso la scoperta della natura e di tutto quello che la minaccia, portandoli gradualmente a toccare con mano le conseguenze dell'inquinamento. Ma anche spiegando la necessità di comportamenti virtuosi per il rispetto e la conservazione dell'ambiente, oltre a saper osservare e comprendere le sue trasformazioni, acquisire la consapevolezza dell'acqua come risorsa preziosa, consolidare le conoscenze attraverso le attività laboratoriali nell'ambito dell'educazione civica, della geografia e delle scienze.

Non mancheranno proiezioni di filmati sugli aspetti naturalistici, le attività di osservazione e la produzione di materiale espositivo. La somma richiesta per la realizzazione del progetto è di circa 8.500. Il Liri rappresenta una risorsa primaria per il territorio, un patrimonio naturalistico importante che deve essere conosciuto, valorizzato e salvaguardato. E proprio trasferendo determinati insegnamenti a bambini e ragazzi si può aspirare alla conservazione della ricchezza fluviale.