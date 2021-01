I campi da gioco moderni spesso dispongono di attrezzature per il tempo libero, come l'oscillante, il girocollo, l'altalena, la scivolo, la palestra della giungla, le barre di salvataggio, la sabbia, il cavaliere, le scimmie, le scalette, gli anelli di trapezio, le playhouse ei labirinti. Che aiutano i bambini a sviluppare il coordinamento fisico, la forza e la flessibilità, oltre a fornire ricreazione e divertimento.

Comuni nei parchi giochi moderni sono strutture di gioco che collegano molti diversi pezzi di attrezzatura. I campi da gioco spesso dispongono anche di strutture adatte per giochi e sport per adulti, come ad esempio un diamante da baseball, una pista di pattinaggio, un campo da pallacanestro o una palla a sfera. Ed è questa l'idea che verrà realizzata nell'area tra via Volturno e via Garigliano, un luogo adibito ad attività ludiche e sportive, per grandi e piccini, in completa sicurezza con spazi attrezzati adeguatamente.