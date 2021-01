Lutto per la diocesi, si è spento ieri padre Piergiorgio. Per anni parroco della chiesa di San Giovanni: «La nostra comunità parrocchiale si unisce con affetto e la preghiera per la scomparsa del nostro caro padre Piergiorgio che è salito al cielo, nelle braccia del padre. Attualmente si trova all'ospedale di Alatri e prestava il suo umile servizio nella chiesa Santa Maria dell'Olivella».

Parole commosse anche dal maestro Venditti del coro di San Giovanni: «È con tanta tristezza nel cuore che apprendiamo, commossi, del ritorno alla casa del padre di padre Piergiorgio, già parroco della nostra parrocchia, grande fan del nostro coro e autore del testo dell'Inno a San Giovanni Battista, patrono dell'omonima parrocchia. Riposa nella pace dei giusti, padre Piergiorgio. Ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso che scalda il cuore e il tuo stile semplice ed umile che ti ha visto per molti anni tra noi».

Tanti i messaggi di cordoglio dei fedeli delle comunità che hanno conosciuto padre Piergiorgio. Commoventi le parole dei suoi parrocchiani: «Caro Padre Piergiorgio, sei stato per noi guida attenta e amorevole, discepolo accorato e sincero del Signore. Non possiamo dimenticare le tue tante celebrazioni, le tue raccomandazioni, il tuo essere presente ai nostri concerti a muovere testa e piedi a tempo di musica, il tuo entusiasmo nell'ascoltarci cantare e nello stare in mezzo alla gente e soprattutto con i bambini».

I funerali avranno luogo lunedì primo febbraio alle 10 nella chiesa di S. Maria dell'Ulivo di Olivella.