Diminuiscono i casi e i ricoveri nel Lazio. Stabili le terapie intensive, aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, che scende al 4% considerando anche gli antigenici. È il bilancio della giornata di ieri secondo l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Che spiega: «Su oltre 12.000 tamponi nel Lazio (-770) e oltre 14.000 antigenici per un totale di oltre 27 mila test, si registrano 1.160 casi positivi (-103), 48 i decessi (+5) e +1.517 i guariti. I casi a Roma città tornano a quota 600. Lo scenario di rischio passa a moderato».

Quindi i casi: «Nella Asl Roma 1 sono 260 i casi nelle ultime 24 ore. Si registrano otto decessi. Nella Asl Roma 2 sono 275 i casi. Si registrano dodici decessi. Nella Asl Roma 3 sono 132 i casi. Si registrano sei decessi. Nella Asl Roma 4 sono 53 i casi. Nella Asl Roma5 sono 82 i casi. Si registrano tre decessi. Nella Asl Roma 6 sono 130 i casi. Si registrano otto decessi.

Nelle province si registrano 228 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono 100 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 77, 78, 80, 81, 83 e 100 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 68 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 74 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 65, 77 e 84 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 31 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto», conclude l'assessore D'Amato.

In Italia, sono 13.574 i nuovi casi su 268.750. Il tasso di positività è al 5,05%. Gli attuali positivi sono 467.824, di cui 445.157 in isolamento domiciliare, 20.397 i ricoveri ordinari, 2.270 le terapie intensive con 148 nuovi ingressi. I decessi sono 477 per un totale di 87.858 e i guariti 1.973.388. Da inizio emergenza superati i 2,5 milioni di casi. Il maggior incremento di giornata si registra in Lombardia con 1.900, davanti a Emilia Romagna 1.320, Campania 1.175, Lazio 1.160 e Puglia 1.069. Vicini ai mille pure Veneto 985, Piemonte e Sicilia 944 e Trentino-Alto Adige 897.