Avrebbe perso il controllo della sua moto all'altezza di via Salaria, a Roma. Un impatto drammatico con il suolo, poi la corsa in ospedale. A nulla sono valsi i disperati tentativi dei sanitari di tenerlo in vita, Raffale Smaldone, capitano dell'esercito, è morto a soli 33 anni.

Gli operatori del 118 hanno portato immediatamente Smaldone in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini, ma per lui non c'è stato nulla da fare. È morto qualche ora dopo il trasporto in ospedale.

Secondo le prime informazioni, quello in cui è rimasto coinvolto il 33enne sarebbe un incidente autonomo. Resta da capire cosa gli abbia fatto perdere il controllo del mezzo. Indagini in corso.