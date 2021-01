Servizio Civile, il Comune ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai progetti alle ore 14 di lunedì 15 febbraio.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura tra tutti quelli previsti dal bando.

Nella sezione "Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni.

Anche quest'anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.