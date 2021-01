Cento saturimetri, piccoli apparecchi utili per automisurarsi in tempo rapidissimo l'ossigenazione del sangue, quindi particolarmente preziosi in questo periodo di Covid, sono stati consegnati ieri mattina in Comune al sindaco Enzo Salera.

A farne dono sono stati i fratelli Gaetano e Danilo Tartaglia, il primo dei due legale rappresentante di "Centro Italia Soccorsi", cooperativa sociale che assicura il servizio ambulanza h 24, ed ha la sede nei pressi di un noto centro commerciale sulla rotatoria d'ingresso alla città.

Il sindaco li ha ringraziati per il generoso gesto, molto apprezzato, e ha detto che i saturimetri saranno gestiti dal settore della Coesione Sociale destinati alle fasce più deboli della città. In questi mesi i saturimetri sono andati a ruba, soprattutto perchè, per chi contrae il Covid ma è n condizioni tali da poter affrontare la malattia a casa, è una delle prime indicazioni fornite dal medico di famiglia, quella di controllare la saturazione con costanza.

Un oggetto che non rientra nelle "scorte" domestiche, e che in molti hanno acquistato nelle sanitarie, nelle farmacie ma anche on line. Nelle scorse settimane era stata data notizia che ne sarebbe stata data una scorta nelle farmacie da distribuire gratuitamente mandando nel caos decine di anziani che si sono presentati nelle attività commerciali per chiederne uno, ma anche per questa distribuzione sono previste regole anche per la scelta delle farmacie e ovviamente, tutto sarà gestito in maniera contingentata. Intanto un piccolo grande gesto di solidarietà, quello dei fratelli Gaetano e Danilo Tartaglia.