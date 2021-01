Lunedì prossimo rubinetti a secco, sospensione idrica programmata in data 1 febbraio 2021 a Broccostella.

Dall'ente comunale fanno sapere: "Per lavori di manutenzione, la prossima settimana dalle ore 7.30 fino alle ore 14 si verificherà una sospensione del flusso idrico, nelle zone di via Colle Allino e via Schito".