Numerose zone del paese ernico sono rimaste al buio e per questo il consigliere Luca Del Monte ha chiesto un "intervento immediato da parte del gestore".

Spiega poi il consigliere la causa dei disagi. «A seguito di eventi temporaleschi, avvenuti nei primi giorni di questo nuovo anno e di continue forti perturbazioni - entra nel dettaglio - hanno provocato ingenti danni all'illuminazione pubblica del paese, lasciando alcune zone al buoi ormai da settimane».

Un problema ha creato proteste da parte dei cittadini e proprio per questo il consigliere comunale Luca Del Monte (Fdi), ricevute le segnalazioni dei cittadini, ha richiesto l'immediata manutenzione al gestore del servizio della pubblica illuminazione.

«Le zone maggiormente colpite - conclude - sono state via Pozzi/Anagni via Vallefredda, via Sterpara ed anche il centro storico. Dopo la mia segnalazione la ditta ha iniziato subito i lavori di manutenzione degli impianti dando priorità alle contrade rimaste totalmente al buio.

Un altro segnale di operatività, sempre al servizio dei cittadini, per la loro sicurezza». Un impegno che certamente sarà apprezzato dai cittadini e famiglie interessate da questo problema.