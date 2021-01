E' stato diffuso poco fa dalla Asl di Frosinone il bollettino pomeridiano riferito ai nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Frosinone. Il report parla di 68 nuovi contagi, negativizzati 102 e 2 morti. Tutto ciò a fronte di 727 tamponi effettuati. Quanto alle persone decedute "sono stati registrati due decessi nelle ultime 24 ore: uno residente in provincia di Frosinone e uno residente in provincia di Latina:

un uomo di 74 anni residente ad Arce

ed una donna di 91 anni residente a Formia".

Nel dettaglio, i casi nei comuni si sono così distribuiti: Alatri 9 nuovi contagiati e 2 negativizzati (differenza +7); Cassino 5 e 12 (-7); Veroli 5 e 2 (+3); Amaseno 4 e 2 (+2); Ferentino 4 e 10 (-6); Frosinone 4 e 5 (-1); Giuliano di Roma 4 e 0 (+4); Isola del Liri 4 e 1 (+3); Sora 4 nuovi contagi e 3 guariti (differenza +1); Pontecorvo 3 e 5 (-2); altri Comuni 22 nuovi positivi e 60 negativizzati.