Rimane alta l'attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro sulla prevenzione e la repressione del fenomeno dello spaccio di droga.

I Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno arrestato un 36enne italiano, con precedenti, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei quotidiani servizi, il 36enne è stato trovato in possesso di modica quantità di cocaina. I militari hanno poi proseguito il controllo nell'abitazione dove hanno rinvenuto varie confezioni di cocaina per un peso complessivo di 27 grammi oltre a una modica quantità di hashish e marijuana e di 7000 euro in contanti.

Dopo l'arresto l'uomo è stato portato in caserma e successivamente posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. All'esito del giudizio innanzi al Tribunale di Velletri l'attività dei Carabinieri è stata convalidata e, in attesa di giudizio, è stato disposto per il 36enne l'obbligo di firma.