Fissata al prossimo 23 aprile l'udienza preliminare per 12 persone finite nell'operazione "Amnèsia" che il 3 giugno dello scorso anno ha portato all'esecuzione, da parte dei carabinieri, di 23 misure cautelari personali nei confronti di altrettanti indagati. L'accusa, nell'operazione antidroga che lo scorso giugno aveva portato sei persone in carcere, dieci agli arresti domiciliari, più quattro obblighi di dimora e tre divieti di dimora, si basava sulle dichiarazioni dell'imprenditore di Pofi che ha cercato di risollevarsi dopo un fallimento, puntando sulla droga, sulle intercettazioni, sugli appostamenti e sui sequestri effettuati dai carabinieri della compagnia di Frosinone.

A processo Albi Aliu 31 anni, di origine albanese residente a Ferentino, Altin Prendi anche lui albanese, residente a Frosinone, Dik Tafa albanese, residente a Frosinone, Angelo Coppotelli 69 anni di Ferentino, Giuseppe Sardelli 31 anni di Pontecorvo, Haxgire Thomaraj 25 anni residente a Frosinone, Antonello Zappatore 30 anni residente a Ceccano. Fissata l'udienza preliminare anche per E.O. 61 anni residente a Patrica, F.S.T. 26 anni di Frosinone, C.P. 45 anni di Castro dei Volsci, A.S. albanese di 31 anni residente a Ripi. Ancora irreperibile Erald Deliu 34 anni di origine albanese. Lo scorso settembre le prime decisioni del gup che ha definito le posizioni più marginali nonché quella del denunciante, l'imprenditore di Pofi.

L'operazione

L'inchiesta, che si è conclusa a giugno dello scorso anno, ha interessato le province di Frosinone, Napoli e Roma tra giugno 2017 e luglio 2019. La droga acquistata, anche nell'ordine di diversi chili, era confezionata in dosi e piazzata per un giro d'affari stimato di 300.000 euro e un volume di stupefacente movimentato di 25 chili. Del collegio difensivo fanno parte gli avvocati Enrico Pavia, Silvana Collalti, Luigi Tozzi, Massimo Patriarca, Paolo Pulciani, Antonio Ceccani, Marco Maietta, Emanuele Carbone, Giampiero Vellucci e Daniele Galoppa. Ad aprile, dunque, l'udienza preliminare per dodici indagati.