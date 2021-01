Fumo e fiamme da un'abitazione. In poco tempo sono stati avvistati dai residenti che hanno subito raggiunto via Ara Icone per capire cosa stesse accadendo. Nel frattempo sono stati contattati i vigili del fuoco.

Completamente distrutto il tetto di una casa, fortunatamente disabitata. Non si sono registrati pertanto feriti. Non si esclude il dolo. È quanto accaduto ieri pomeriggio. Accertamenti in corso dai vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto.

Qualcuno avrebbe visto una donna aggirarsi intorno all'abitazione, ma al momento non sarebbero state trovate tracce, anche se si dovrà attendere la giornata di oggi per gli esiti da parte dei pompieri. Le fiamme sarebbero divampate al secondo piano dello stabile di proprietà di una donna residente a Ceccano.

La ricostruzione

Intorno alle 17 è stato lanciato l'allarme. Diversi cittadini hanno chiamato i pompieri. Subito, infatti, hanno capito la gravità della situazione. Tante le persone che hanno raggiunto la zona alle porte del centro, anche richiamate dall'arrivo dei vigili del fuoco e dei militari.

Grande lo spavento davanti alle fiamme alte che in poco tempo hanno avvolto il tetto dell'abitazione. Come detto per fortuna nessuno era in casa. Da accertare le cause che molto probabilmente sono di origine dolosa.