La sicurezza è sempre al primo posto soprattutto quando si tratta di garantire l'incolumità alle future generazioni. Proprio per venire incontro anche alle richieste dei genitori e per garantire maggiore sicurezza agli studenti è stato istituito il senso unico, in via sperimentale, in via I Luci.

Proprio in quella zona sono diversi i plessi scolastici, tra l'infanzia, la primaria e la media. Con un'ordinanza a firma del comandante della polizia municipale Massimo Belli, da lunedì prossimo, dalle 7 alle 17, al Giglio di Veroli, in prossimità del polo scolastico, scatta l'istituzione del senso unico. Precisamente in via I Luci dove sono presenti diversi istituti scolastici e pertanto nelle strade adiacenti durante le attività scolastiche si verifica un maggiore afflusso di veicoli pubblici e privati e di studenti.

È stato, quindi, ritenuto necessario istituire in via sperimentale un senso unico di marcia dal civico 19 al 232 di via Mària ( immobile supermercato) al fine di migliorare la viabilità a tutela della pubblica incolumità. Gli operai dell'ufficio tecnico comunale hanno provveduto ad installare la segnaletica. Ordinato anche lo spostamento e la nuova realizzazione nei pressi degli istituti scolastici di stalli di sosta riservati alle persone diversamente abili e alla fermata dello scuolabus.

A chiedere maggiore sicurezza anche le famiglie e il personale scolastico in una zona dove ci sono appunto diverse scuole e quindi un gran numero di studenti.