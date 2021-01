Filetico scuola Ambasciatrice d'Europa – Progetto Euroscola. Il "Martino Filetico" di Ferentino è stato invitato per la terza volta a partecipare all'Euroscola Day; questa volta, a causa dell'emergenza sanitaria, non in presenza, ma in diretta streaming con il Parlamento Europeo di Strasburgo. La classe quarta C del liceo scientifico Cambridge, coordinata dalla referente del progetto professoressa Daniela Meaglia, il 21 gennaio scorso dalle ore 9.30 alle 11.30 ha seguito lezioni di educazione civica in inglese sull'Unione Europea e il Parlamento, l'ambiente e i cambiamenti climatici.

Il focus, infatti, riguardava la visione dei giovani riguardante l'ambiente e il futuro del clima.

"Environment and climate change: A young European Green Deal. Our ideas for EU climate change action". Dopo i saluti di benvenuto del Presidente David Maria Sassoli, gli studenti hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente via chat o video streaming proponendo idee innovative sulle politiche ambientali e le azioni riguardanti i cambiamenti climatici e fare domande agli ospiti: il vice presidente del Parlamento europeo Othmar Karas e un'esperta di politiche ambientali europee, Emma Soto.

Più di 2000 studenti collegati da 67 scuole dell'Unione Europea hanno partecipato all'evento.

«Esperienza di alto valore educativo - sottolineano dal "Filetico" ma anche di unione e scambio di idee nel momento contingente, in cui siamo distanti fisicamente e con pochi momenti in cui è possibile confrontarsi ed essere a contatto con realtà diverse dalla nostra».