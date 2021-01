Un inizio 2021 con botto grazie a una super vincita da 500.000 euro con un gratta e vinci Il Miliardario acquistato in un tabacchi di Piedimonte San Germano. Il tagliando fortunato sarebbe stato acquistato nei primi giorni di gennaio, ma la notizia è arrivata solo oggi. Ignoto il fortunato o la fortunata che ha grattato il biglietto a 5 zeri. Entusiasmo nella rivendita di via Verdi dove in tanti hanno chiesto chi possa aver vinto una cifra simile. Scatta così la caccia al vincitore. Intanto, con grande soddisfazione, i titolari dell'attività commerciale, Francesco Terelle e Claudia Abbate, , si augurano che chiunque abbia vinto i 500.000 euro sia del posto, magari un cliente abituale e che, grazie a questo dono della dea bendata, possa trovare serenità.