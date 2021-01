Un grave incidente automobilistico è accaduto poco fa in località Cese, sulla strada che collega Vallemaio e San Giorgio a Liri.

La donna, che sarebbe stata alla guida del veicolo, avrebbe perso il controllo finendo fuori strada. In viaggio con lei il padre, un uomo di settantatré anni, per il quale si è reso necessario il trasferimento in elicottero presso l'ospedale San Camillo di Roma.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.