Il solaio di un capannone in costruzione è crollato a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Un uomo di 49 annni è morto.

La tragedia si è verificata in contrada Ajeni. Quattro persone ferite gravemente sono state soccorse e trasportate in codice rosso nell'ospedale di Brindisi. Secondo i soccorritori, che continuano a scavare tra le macerie, non vi sarebbero altre persone intrappolate.