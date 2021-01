Potrebbe sembrare scontato, ma così non è. Perché è importante lanciare messaggi che arrivino alle persone per far capire loro l'essenzialità delle donazioni di sangue. E gli appelli, le informazioni, dell'Avis comunale di Frosinone arrivano perfettamente ai donatori. I tanti che hanno compreso l'emergenza continua e l'importanza di fornire scorte per garantire il diritto all'assistenza gratuita, terapeutica e chirurgica a tutti i malati e la materia prima alle industrie farmaceutiche per la produzione di medicinali. Un'emergenza che cresce sempre più, con sacche di sangue di cui si ha un grande bisogno.

Negli ospedali anche negli ultimi mesi sono saltate alcune sedute operatorie proprio per la mancanza di sangue. E l'impegno dell'Avis di Frosinone non si ferma neppure nel nuovo anno. Anzi, già operativi con gli appuntamento. L'ultimo in ordine di tempo quello di domenica scorsa. Durante l'evento sono state fornite assistenza e informazioni anche per diventare "donatore periodico" di sangue o plasma nella Asl di frosinone associandosi con l'Avis comunale di Frosinone. Informazioni inoltre nella donazione di "plasma iperimmune". Accanto alla solidarietà dei donatori si unisce anche quella della pasticceria Dolcemascolo che offre il ristoro. Ricordiamo che è possibile effettuare il test sierologico in sede di donazione ed è importante produrre copia fronte-retro della tessera sanitaria, da consegnare al Centro trasfusionale di Frosinone.

Gli appuntamenti

Stilato il calendario annuale delle date in cui saranno organizzati gli eventi di donazione sangue, plasma e plasma iperimmune. Ecco gli appuntamenti: 14 febbraio, 21 marzo, 18 aprile, 23 maggio, 20 giugno, 22 luglio, 19 agosto, 26 settembre, 24 ottobre, 21 novembre 19 dicembre. Tali eventi hanno cadenza mensile, ma è intenzione dell'Avis organizzarsi al massimo livello come richiesta dallo stesso Centro trasfusionale per più incontri pubblici di donazione che saranno preventivamente notificati. Per le attività statutarie, come promozione sociale l'associazione utilizza i media, i social, la pagina Facebook, il sito internet e il Comune di Frosinone con la pubblicazione-invito ai cittadini attraverso i pannelli scorrevoli nella città capoluogo.