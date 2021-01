Ieri la dirigenza dello stabilimento Fca di Cassino ha chiesto agli operai di lavorare mezz'ora in più per recuperare le inefficienze degli impianti. «Mezz'ora di lavoro straordinario mentre vige la dichiarazione di 600 esuberi strutturali e la cassa integrazione per Covid.

Mezz'ora di lavoro durante la pausa mensa: inaccettabile. La Flmu Cub di Cassino ha dichiarato mezz'ora di sciopero con uscita anticipata».

In fabbrica, lo ricordiamo, si lavora su un turno unico, a rotazione. Circa 500 gli operai a che sono a casa, in esubero. Non c'è il turno pomeridiano ma si lavora solo dalle 6 del mattino alle 14. In realtà il turno lavorativo è fino alle 13.30 in quanto nell'ultima mezz'ora gli operai hanno diritto alla pausa mensa.

A partire da ieri e non è specificato se si è trattato solo di una circostanza o se proseguirà anche nei prossimi giorni tale stop la pausa è stata abolita: si lavora ininterrottamente fino alle 14. Sul fronte finanziario Intanto sul fronte finanziario emergono altre novità: si registra qualche malumore per il fatto che nel nuovo organigramma, ovvero nella squadra di Stellantis che affiancherà l'Ad Carlos Tavares su 43 membri ben 25 sono francesi, vengono cioè da Psa.

A gestire il comparto stilistico dei nuovi modelli del gruppo Stellantis saranno Ralph Gilles, americano, e Jean-Pierre Ploué. C'è da dire che Ralph Gilles è stato già a capo del design in casa Fca mentre Ploué proviene da ottimi successi in casa Psa. Per essere precisi, a Ralph Gilles, Stellantis ha affidato la responsabilità stilistica di marchi come Ram, Jeep,Dodge, Chrysler, Maserati e Fiat America Latina.

Per quanto riguarda invece Jean-Pierre Ploué sarà suo l'onore di dare forma alle prossime Alfa Romeo, ma anche Abarth, Fiat Europa, Citroen, Lancia, Opel-Vauxhall e Peugeot.

È chiaro quindi che l'arduo compito di fornire un concreto rilancio ad alcuni marchi, tra i quali proprio Alfa Romeo e Lancia, è affidato anche alle mani di Ploué e per quanto concerne, ad esempio Maserati, a Gilles. E intanto "Città dei Motori", l'associazione che riunisce i comuni che hanno fatto della loro attività principale quella dei motori e dell'industria, vede tra i suoi membri, insieme a Torino, Fiorano, Maranello, anche Piedimonte San Germano.

«Siamo la città sede dello stabilimento Cassino Assembly Plant di Fca, una delle realtà automobilistiche e industriali più importanti del Paese così - sottolinea Gioacchino Ferdinandi, sindaco di Piedimonte San Germano, città che ospita lo stabilimento più importante del Lazio sul nostro territorio - un luogo che produce uno dei brand più importanti del mondo, cioè Alfa Romeo».

L'adesione a Città dei Motori ha consentito di inserirci in un circuito che riconosce la nostra importante vocazione motoristica e, al tempo stesso, ci permette di valorizzare la nostra storia, che va dal Medioevo, con la vicinanza dell'abbazia millenaria di Montecassino del patrono d'Europa, San Benedetto, fino ai luoghi dello sfondamento della linea Senger, momento che segnò la fine del secondo conflitto mondiale. Negli anni '70 la realizzazione dello stabilimento Fca Cassino Plant. Dal 1972 a oggi, lo stabilimento ha prodotto un totale di 15 modelli diversi e oltre 7 milioni di vetture, dalla 126 fino alla Giulia e Stelvio, portandolo ad essere uno degli stabilimenti più innovativi in Italia in termini di macchinari, strumenti e tecnologie utilizzate».

Continua Ferdinandi: «Tra gli obiettivi principali di Piedimonte San Germano, condivisi con Città dei Motori, vi è la creazione di un sistema integrato di turismo esperienziale motoristico. Tra i progetti in cantiere vi è quello della realizzazione di un Museo, che possa ripercorrere, attraverso oggetti, auto e testimonianze, la storia motoristica del nostro territorio, anche a beneficio di chi ci verrà a visitare.

Tra i nostri progetti - conclude - la volontà di istituire un concorso riservato agli studenti delle scuole dei comuni della rete, con l'obiettivo di creare un archivio della memoria motoristica a Piedimonte San Germano, nonché un programma nelle scuole locali sull'importanza della guida sicura».