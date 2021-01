La Regione ha pubblicato una sorta di vademecum per i vaccini degli over 80. Le prenotazioni partiranno dal 1° febbraio con modalità online sul sito salutelazio.it (prenota vaccino Covid) e le somministrazioni dall'8 febbraio. Saranno 85 i punti vaccinali suddivisi in tutte le Asl in modo proporzionale alla popolazione. Potranno prenotare anche i familiari, basta inserire il codice fiscale e selezionare il punto di somministrazione e la data.

Potranno prenotarsi tutti gli over 80 anni (compreso chi compie gli anni nel corso del 2021) per circa 470.000 persone nel Lazio. Prenotando la prima dose viene automaticamente prenotata anche la seconda. 72 ore prima dell'appuntamento verrà inviato un sms come promemoria.

L'obiettivo è arrivare a prenotare entrambe le dosi nel prossimo trimestre. In una prima fase saranno oltre 3.700 le somministrazioni al giorno per gli over 80.

Il numero per assistenza 06.164.161.841 sarà attivo dal 1° febbraio. Sarà a disposizione anche il numero verde 800.118.800 per le persone over 80 anni non autosufficienti.