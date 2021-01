Oggi in Italia si registrano 15.204 nuovi casi di coronavirus e 467 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 10.593 e i morti 541. Sono 293.770 i test eseguiti nelle ultime 24 ore (molecolari e antigenici) secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 257.034. Il tasso di positività è del 5,17% (ieri era del 4,1%, quindi in aumento di oltre l'1%). I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.501.147, i morti 86.889. Gli attualmente positivi sono 477.969, con un calo di 4.448 rispetto a ieri. Sono invece 1.936.289 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.172 unità. In isolamento domiciliare ci sono 454.456 persone (-4.234 rispetto a ieri).

