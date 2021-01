Proseguono senza sosta le segnalazioni, tra il divertente e il polemico, delle numerose buche che i cittadini notano sulle strade di Cassino. In alcuni casi gli utenti dei social hanno addirittura creato delle vignette, dei meme, utilizzando le buche come "tratti somatici" di improbabili volti.

E ieri un altro cratere ha ricevuto una "copertura" alternativa. Questa volta è stato usato addirittura un carrellato per la raccolta del vetro. È successo in via Abate Aligerno. «Qualche cittadino ha pensato di segnalare la presenza di un pericoloso cratere sulla strada con un secchio della differenziata - commenta Danilo Evangelista, Identità Cassinate - Le piogge dei giorni scorsi hanno provocato danni alle strade della nostra città creando timori per l'incolumità degli automobilisti. Confidiamo in un rapido intervento del settore manutenzione del Comune di Cassino».

Una situazione che ormai i cittadini portano all'attenzione dell'amministrazione tutti i giorni, molti utilizzando i social, altri provando a contattare gli uffici municipali. Il maltempo di questi giorni ha sicuramente contribuito a peggiorare le situazioni già critiche, sfaldando la pavimentazione compromessa e infiltrandosi sotto il manto stradale in alcune zone.

Disagi che creano rischi per gli automobilisti ma anche per i pedoni e tutti gli utenti della strada che possono incorrere in cadute e incidenti a causa delle buche.

Oltre alle strade, non pochi cittadini hanno evidenziato situazioni disastrose anche sui marciapiedi, dove ci sono pavimentazioni dissestate o rialzate da radici di alberi che, in alcuni casi, sono stati già tagliati da tempo.