Niente sale sulle strade, lastre di ghiaccio al centro ed in periferia. Il meteo e la protezione civile avevano avvertito, ma evidentemente qualcosa non funziona tra gli addetti comunali e gli enti superiori. Ieri mattina le strade del territorio, sia comunali che provinciali, erano impercorribili. E questa mattina non è andata molto meglio.

Formazioni di ghiaccio hanno impedito a molti di uscire dal cancello di casa, e tra chi non poteva farne a meno numerosi soni finiti sulle cunette o contro un muro. Qualche scuolabus non ha potuto effettuare il percorso quotidiano; numerose mamme sono scivolate per accudire i loro piccoli.

Mentre a Paliano il sindaco Domenico Alfieri ha immediatamente attivato gli spargisale, intimando anche alla Provincia di intervenire, nella città dei papi ha prevalso l'apatia.

Valeriano Tasca: «È vergognoso quello che è accaduto stamattina (ieri ndr). Strade ghiacciate, incidenti, disagi e tanta paura tra i cittadini che si sono svegliati pensando che il comune aveva provveduto a gettare il sale lungo le strade e invece no. Assurdo».

«Tutti sapevano che questi sarebbero stati giorni con temperature molto basse - prosegue il consigliere di minoranza - e quindi con un concreto rischio di ghiaccio sulle strade, tutti tranne chi governa questa città e ha deleghe e sub deleghe con compiti di prevenzione e azione sul territorio».

«Occorre che la politica agisca e che qualche politico invece di continuare a scrivere sui social, denigrando chi chiede efficienza, si renda conto di come è ridotta la città e che ha delle priorità sulle quali mettere fondi e non pensare a spendere migliaia di euro per i calendari e le luminarie».