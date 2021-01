Dopo l'abbondante pioggia a mettere in ginocchio il Sorano è arrivato il forte vento. Diverse le situazioni critiche che hanno impegnato a lungo la macchina dei soccorsi. Vigili del fuoco in via Firenze per mettere in sicurezza un palazzo il cui intonaco è caduto giù, poco distante dal commissariato di Sora.

Squadre della protezione civile impegnate per fronteggiare l'emergenza con numerosi interventi sia in centro che in periferia. Nel piazzale del palasport "Luca Polsinelli" di Carnello è caduto un albero e un altro ha subito danni dalle forti raffiche di ieri mattina; un tabellone metallico per le affissioni dei necrologi è venuto giù, anche a causa della mancata manutenzione, ed è stato rimosso dai volontari della protezione civile.

Volontari in azione anche in località Valleradice, dove una sbarra del passaggio a livello è stata divelta dal vento proprio mentre si stava abbassando per il transito di un convoglio. Vento, ma anche tanta pioggia nello scorso weekend con allagamenti e fiumi gonfi. Anche in questo caso il lavoro incessante dei volontari della protezione civile è risultato prezioso.

«Li ringrazio per la loro presenza attiva e la loro proficua collaborazione nel corso di ogni fase emergenziale che il nostro territorio si trova ad affrontare», ha detto il sindaco Roberto De Donatis sottolineando la collaborazione con Comune e Asl, specie in occasione dell'ultima allerta meteo, per monitorare le aree più sensibili e liberare dall'acqua il parcheggio del "PalaPolsinelli" dove si fanno i tamponi Covid che si era allagato. Un aiuto che il sindaco non ha esitato a definire «determinante».