Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato di P.S. di Sora hanno ricevuto una richiesta di intervento al 113 da parte di un uomo, per tentato furto nella propria abitazione. Gli operatori della Volante immediatamente si sono recati sul posto e, dopo aver notato un uomo che scappava, l'hanno prontamente bloccato.

Il personale operante ha accertato che l'uomo, un sessantenne di Sora con precedenti specifici, si era introdotto nella proprietà scavalcando una recinzione di circa 2 metri e, mentre cercava di introdursi nell'abitazione, era stato scoperto dalla vittima tentando a quel punto di scappare.

Il denunciante ha iniziato ad inseguire il malfattore e nel contempo ha richiesto l'intervento della Polizia, che è immediatamente sopraggiunta proprio durante l'inseguimento. A poca distanza dal luogo del tentato furto gli agenti del Commissariato hanno individuato anche l'auto del malfattore e, procedendo a perquisizione, hanno rinvenuto dentro il cruscotto due riproduzioni di pistole e un coltello.

Alla luce dei fatti accertati, i poliziotti hanno arrestato l'uomo per il reato di tentato furto in abitazione e lo hanno denunciato anche per il reato di porto abusivo di armi.