Alle 15.30 di ieri, nel cimitero di Vicalvi, dopo la benedizione, è stato sepolto il corpicino del piccolo bimbo nato morto lo scorso 17 gennaio all'ospedale di Sora. Lunedì scorso, al Santa Scolastica di Cassino, è stata eseguita l'autopsia sulla piccola salma. La procura della Repubblica ha aperto un fascicolo. I genitori del piccolo vogliono che sia fatta luce sulle cause della morte del loro primogenito.

È stata la ditta di onoranze funebri "2 Petitta" di Sora a trasferire da Cassino a Vicalvi, per l'ultimo viaggio, il feretro del piccolo. Un dolore straziante che aspetta di conoscere la verità. La famiglia del piccolo si è affidata al proprio legale, l'avvocato Antonio Lecce del foro di Cassino, per arrivare a capire cosa sia accaduto in quelle ore prima che la donna, seguita dalla sua ginecologa, scoprisse in ospedale che il cuore del bambino non batteva più.