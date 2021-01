Importanti lavori sono arrivo sulla viabilità cittadina e nelle aree gioco delle superfici di competenza pubblica.

Un importante intervento di manutenzione è in fase di partenza al tunnel di San Gerardo, tra la omonima strada e viale Roma. Il settore lavori pubblici del Comune di Frosinone, infatti, al fine di rendere maggiormente sicuro il transito veicolare e pedonale all'interno del tunnel, ha ritenuto opportuno approvare l'effettuazione di interventi mirati alla verifica del rivestimento interno della volta, mediante saggio con martellina, causando il distacco delle zone maggiormente ammalorate, alla spazzolatura di eventuali armature metalliche scoperte, alla protezione delle stesse con specifici antiossidanti, alla ripresa del calcestruzzo distaccato, ed alla tinteggiatura finale, stimando il costo dell'intervento in 43.090,27 euro, Iva compresa come da computo stimato.

Ad effettuare i lavori sarà la ditta Martec di Ceprano. Il tempo utile per l'espletamento dell'incarico è di sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori.

La ditta Pm di Ripi, invece, si occuperà, sempre da determina dirigenziale del settore lavori pubblici e manutenzioni, della effettuazione di lavori urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza di alcune aree destinate a giochi o percorsi all'interno di parchi, giardini e complessi scolastici di proprietà o competenza comunale. Per gli interventi programmati è stata prevista una spesa di poco inferiore a 50.000 euro.

Tutto in attesa delle opere più consistenti di manutenzione stradale, per le quali il Comune di Frosinone ha ottenuto dei finanziamenti specifici, relativi alla Casilina, ai confini con il comune di Torrice, e a via Saragat.

Le progettazioni degli interventi sono, infatti, nella fase di definizione e di ultimazione e tra non molto si dovrebbe passare alla fase meramente esecutiva.