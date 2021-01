È stata sottoscritta la convenzione tra il Tribunale di Cassino e il Comune di Coreno Ausonio che servirà per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. «Parliamo di una possibilità molto positiva sia per il corso della giustizia, tesa alla rieducazione del cittadino, sia per l'amministrazione che fruisce di una prestazione per il bene collettivo, senza particolari costi aggiuntivi e infine è una bella pagina di educazione civica di una società evoluta – ha spiegato il sindaco Simone Costanzo - Infatti la sospensione del processo con messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, con cui è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l'indagato-imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.

È la prima volta che viene attivata questa convenzione dal Comune di Coreno Ausonio e avrà efficacia quinquennale. Desidero ringraziare il presidente del Tribunale di Cassino Massimo Capurso, la direttrice amministrativa Lidia Di Bello, il personale del servizio Uepe e gli uffici comunali per la positiva definizione della convenzione, che a regime ci consentirà di avere a disposizione personale utile alla comunità nell'ottica di un vero servizio sociale e civile verso la società».