Tra le tante eccellenze dell'Egnazio Danti c'è anche lo studio dello spagnolo e così gli studenti partecipano domani alle 9 in videoconferenza alla loro prima lezione universitaria. Presente l'ispanista Roberta Alviti, ricercatore di letteratura spagnola e vicepresidente del corso di studi di lingue e letterature moderne per i servizi interculturali, la mediazione linguistica e la cooperazione internazionale presso l'università di Cassino.

La professoressa Alviti ha accettato l'invito rivoltole dal dirigente Raffaella Carrubba su sollecitazione della professoressa Brunella Fanfarillo, docente di lingua spagnola presso l'istituto, incontrando in video conferenza, gli studenti delle classi terze che studiano spagnolo (3D, 3E e 3F). Tema dell'incontro sarà la poesia che, durante la guerra civile, ebbe un ruolo importantissimo in quanto testimonianza storica dell'evento più tragico della storia spagnola contemporanea, ma anche il mezzo con cui si elevò il grido di dolore del popolo, attraverso la voce di numerosi scrittori.

Tra questi figura Miguel Hernández, poeta e drammaturgo, combattente nelle fila repubblicane, che terminata la guerra venne arrestato e condannato a morte. Morì a soli 31 anni, in seguito alla tubercolosi ed al tifo contratti nella prigione di Alicante. Il dirigente ha espresso il proprio entusiasmo per questa esperienza che sarà un'occasione importante per stimolare negli studenti la curiosità e la volontà di conoscere, augurandosi che possano ripetersi futuri incontri con il mondo universitario.