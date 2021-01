Ieri mattina la comunità di Segni è rimasta sconvolta da una tragica notizia: dopo un incidente stradale è morto Gianluca Vitelli di 51 anni, originario di Artena ma residente a Segni. Il sinistro è avvenuto su via Carpinetana, nei pressi del ristorante "La Roccia". Sono le prime ore del giorno di una gelida mattinata invernale, intorno alle 6,30, quando una Fiat Panda, alla cui guida si trovava Gianluca, viaggiava in direzione Montelanico e una Opel Corsa condotta da un ragazzo 21enne, sono entrate in collisione frontale.

Nell'urto violento sono rimasti feriti entrambi i conducenti, in maniera lieve l'occupante della Opel Corsa. Sul posto i carabinieri della Stazione di Segni e del nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Colleferro per la gestione del traffico veicolare, reso ancora più intenso su questa arteria dopo la chiusura per frana di via Traiana soprattutto per i residenti del Comune di Segni verso Colleferro. I militari hanno avviato subito le indagini e la ricostruzione dell'esatta dinamica oltre a capire le cause del sinistro.

I sanitari del 118 con una corsa disperata hanno trasportato l'uomo, con traumi e fratture multiple su tutto il corpo, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Colleferro, dove purtroppo è venuto a mancare a causa delle lesioni riportate. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria e trasferita alla camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata di Roma, mentre le auto sono state poste sotto sequestro. Nella stessa mattinata si sono registrati altri incidenti d'auto, con intervento dei Carabinieri, su via Montelanico, la strada percorsa quotidianamente da chi, da Segni, deve raggiungere il Comune contermine di Colleferro, dopo la chiusura di via Traiana. Diverse auto sono uscite dalla sede stradale sembrerebbe, fortunatamente, senza gravi conseguenze.