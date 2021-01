I guariti sono il doppio dei nuovi contagi. L'ultimo bollettino sulla situazione Covid in provincia di Frosinone indica 83 positivi, 161 negativizzati e altri 2 decessi.



Le vittime

Hanno perso la loro battaglia contro il virus un uomo e una donna. Il primo aveva 68 anni ed era residente a Cassino, l'altra ne aveva 89 e viveva ad Anagni. Si tratta dei morti numero 42 e 43 dall'inizio dell'anno.

In questa settimana si contano 5 vittime, lo stesso numero della precedente e 4 in meno di quella prima ancora, che poi si era chiusa con un totale di 19 contro i 18 di quella passata. Dall'inizio dell'emergenza le vittime sono arrivate a quota 324.



I nuovi casi

Per l'undicesima volta negli ultimi dodici giorni i nuovi casi restano sotto la tripla cifra, ieri 83, praticamente in linea con la media della settimana precedente, chiusa a 82,57. Grazie al modesto valore di lunedì (25), la settimana inizia con una media di 54. Negli ultimi dodici giorni, se si eccettua il top dei 134 casi di mercoledì scorso, al massimo se ne sono toccati 93 due volte, il 15 e il 23 gennaio. Numeri che scendono in rapporto alle passate settimane. Se l'ultima è stata la migliore con 82,5 positivi nell'arco delle 24 ore, prima ancora la media si era attestata a 88,14, quindi a 119,86 tra il 4 e il 10 gennaio, poi a 165, il dato peggiore dell'ultimo periodo, tra il 28 dicembre e il 3 gennaio. E ancora 97,43 tra il 21 e il 27 dicembre, quindi 106,3 in entrambe le due settimane precedenti (14-20 e 7-13 dicembre), poi 99,57 tra il 30 novembre e il 6 dicembre, 134,42 tra il 23 e il 29 novembre, 225,71 tra il 16 e il 22 novembre. Andando ancora più a ritroso nel tempo 224,29 tra il 9 e il 15 novembre, 292, il picco dall'inizio dell'emergenza, tra il 2 e l'8 novembre (la settimana da 2.044 nuovi casi), 235,86 tra il 26 ottobre e il 1° novembre, 183,3 tra il 19 e il 25 ottobre, 101,6 tra il 12 e il 18 ottobre e 29,14 tra il 5 e l'11 ottobre, il dato più basso degli ultimi tre mesi e mezzo. Si nota, così, che in due settimane, da inizio ottobre al periodo 19-25, i casi sono cresciuti del 529%, mentre in quattro, ovvero fino al picco, del 902%. All'opposto nel confronto tra l'ultima settimana e quella tra il 4 e il 10 gennaio la contrazione è stata del 31%, mentre a tre settimane il calo è stato del 49,9%. L'ultima settimana, rispetto al picco, ha avuto un meno 71,7%. I contagi di ieri sono stati segnalati ad Ausonia con 12, poi Isola del Liri con 9, Pontecorvo con 8, Cassino con 6, Sora con 5, Frosinone con 4, Ceccano e Veroli con 3, Aquino e Castelliri con 2, più altri 29 sparsi nel resto della provincia. A gennaio si contano finora 2.642 casi per una media di poco superiore ai cento giornalieri, con 101,62. Media più che dimezzata rispetto ai 219,6 di novembre e leggermente meglio anche di ottobre, chiuso a 113,81 e dicembre, a 111,87. Certo, resta la differenza con la prima ondata che presentava medie di 13,8 a marzo e di 7,76 ad aprile. Altri tempi, altri numeri.



Il tasso

Ieri sono stati analizzati 988 tamponi. Alla luce degli 83 positivi, l'indice tra casi scoperti e i test eseguiti resta più o meno invariato rispetto al precedete bollettino, ma in lieve crescita, passando dall'8,01% all'8,40%. Negli ultimi sedici giorni, eccettuate alcune punte del 14,15% e del 12,15% dell'11 e del 14 gennaio si è rimasti quasi sempre sotto il 10% e comunque mai oltre l'11%. Questo l'andamento degli ultimi dieci giorni: 9,44% il 17 gennaio, 6,96% il 18 gennaio, 7,36% il 19 gennaio 10,91% il 20 gennaio, 7,04% il 21 gennaio, 10,46% il 22 gennaio, 10,33% il 23 gennaio, 11,09% il 24 gennaio, 8,01% il 25 gennaio e 8,40% il 26 gennaio. La media del periodo è del 9%.



I guariti

Sono 161 i negativizzati dell'ultimo bollettino, il dato più alto degli ultimi sette giorni. In settimana sono 202, a gennaio 2.984, mentre da metà novembre a oggi sono 10.274. Un numero sempre più crescente che riflette l'esplosione della curva tra novembre e dicembre.

L'altro ieri, la Asl di Frosinone segnalava la presenza in ospedale di 252 malati Covid.



A Trevi scuola chiusa

Il sindaco di Trevi nel Lazio Silvio Grazioli con un'ordinanza ha provveduto a chiudere la scuola elementare fino a mercoledì 3 febbraio 2021. «A seguito di alcuni casi di Covid informa il sindaco la preside aveva già sospeso le lezioni in presenza per la prima, la seconda, la quarta e la quinta elementare, pertanto si è reso necessario chiudere tutta la scuola per la verifica da parte delle autorità sanitarie sugli alunni e sul personale docente. La situazione resta comunque tranquilla e l'invito per tutte le persone è quello di seguire le indicazioni fornite sia dall'autorità scolastica che da quella sanitaria in modo da poter tornare nel più breve tempo possibile ad avere zero contagi, come era accaduto due settimane fa».



I vaccini

L'assessore Alessio D'Amato ricorda che il vaccino per gli ultra ottantenni «le prenotazioni partiranno dal 1° febbraio con modalità online sul sito salutelazio.it e le somministrazioni dei vaccini partiranno da lunedì 8 febbraio. In una prima fase la rete delle somministrazioni sarà composta da 82 centri suddivisi in tutte le Asl in modo proporzionale alla popolazione.

Verrà messo a disposizione anche un numero dedicato per l'assistenza telefonica alla prenotazione e per eventuali disdette. Potranno prenotare anche i familiari, basta semplicemente inserire il codice fiscale e selezionare il punto di somministrazione e la prima data utile disponibile. L'obiettivo è quello di fare in modo che ogni cittadino over 80 anni abbia la sua data di somministrazione della prima e seconda dose già prenotata nel prossimo trimestre. La campagna parte con i quantitativi dei vaccini disponibili al netto delle dosi necessarie per effettuare i richiami ed in una prima fase saranno oltre 3.700 somministrazioni al giorno per gli over 80». D'Amato parla poi di «teleassistenza domiciliare Covid: grazie al sistema regionale di teleassistenza domiciliare denominato "Lazioadvice" collegato alla app Lazio doctor Covid e all'utilizzo di 1.500 kit di telemonitoraggio pneumologico sono stati 1.599 i medici che hanno potuto seguire in teleassistenza domiciliare 14.273 pazienti». Sui teleconsulti Covid specifica che «attraverso il sistema regionale di teleconsulto denominato "Teleadvice" è stato possibile per l'emergenza Covid-19 eseguire 4.782 teleconsulti da parte del personale sanitario tra gli hub della rete dell'emergenza delle malattie infettive ed i pronto soccorso/dea regionali».



I numeri

Sono 156.870 di cui 7.570 nelle ultime 24 ore le vaccinazioni somministrate nel Lazio. Sono, invece, 37.428 le persone cui è stata somministrata la seconda dose. Le vaccinazioni per sesso sono 96.227 per le donne e 60.643 per gli uomini. La Asl di Frosinone ha eseguito finora 12.734 vaccinazioni, quinto valore del Lazio dopo la Asl Roma 1 con 16.790, la Asl Roma 2 a 15.012, la Asl Roma 6 a 12.987 e la Asl Roma 5 a 12.976. Nel resto delle province Latina è a 8.211, Viterbo a 8.201 e Rieti a 4.063.