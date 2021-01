Due i feriti gravi nell'incidente che si è verificato intorno alle 13.30 sulla superstrada a Ferentino. Si tratterebbe di operai che stavano effettuando manutenzione stradale.

Stando alle prime informazioni il conducente di un tir avrebbe perso il controllo del mezzo investendo gli operai e travolgendo alcuni veicoli. Sul posto è atterrata anche un'eliambulanza con cui uno dei due feriti è stato trasportato in codice rosso in una struttura ospedaliera della capitale più attrezzata per le cure del caso.

Un altro uomo è stato trasportato sempre in codice rosso all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Il tratto di strada in direzione Sora per chi viene da Ferentino è momentaneamente chiuso al traffico veicolare.

*Seguono aggiornamenti