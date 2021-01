In Italia oggi sono stati 10.593 i nuovi casi di coronavirus registrati su 257mila tamponi, mentre le vittime sono 541. Ieri i nuovi casi erano stati 8.561 e 420 le vittime. In discesa il tasso di positività che si attesta al 4,1 dal 5,9% di ieri.

Dopo due giorni di crescita, come spesso avviene nel weekend, tornano a scendere anche i ricoveri: le terapie intensive sono 49 in meno (ieri +21), 2.372 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 69 unità (ieri +115), per un totale di 21.355.