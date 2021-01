Domenica 31 gennaio, dalle 9.30 alle 13.00, è in programma all'INI Città Bianca una giornata di prevenzione ortopedica, un'iniziativa della struttura sanitaria di Veroli del Gruppo INI per consentire ai cittadini di incontrare, gratuitamente, il team di ortopedici coordinati dal Dott. Andrea Grasso, che saranno a disposizione per tutte le patologie osteoarticolari di ginocchio, anca, spalla e colonna.

"Questa giornata di prevenzione ortopedica è un appuntamento importante e fortemente voluto dal Gruppo INI a supporto delle famiglie del territorio – spiega Andrea Grasso, ortopedico e traumatologo dell'INI Città Bianca - La prevenzione è possibile e direi fondamentale soprattutto per gli over 65, particolarmente interessati da patologie osteoarticolari come ad esempio l'artrosi, soprattutto in un periodo come questo nel quale l'immobilità forzata contribuisce fortemente a acuirne la sintomatologia, o dalla naturale degenerazione articolare dovuta all'età".

"Mi preme ricordare - conclude Grasso - che l'ambulatorio dell'INI Città Bianca è operativo in totale sicurezza grazie ai rigidi protocolli anti-Covid che sono stati messi in atto".

Per partecipare alla Giornata di prevenzione ortopedica è necessario prenotare al numero verde gratuito 800 951595.