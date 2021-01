Un grosso masso e alberi si sono staccati dalla montagna invadendo la carreggiata. È accaduto l'altra notte sulla strada provinciale n°28 nel tratto che da Trevi porta agli Altipiani di Arcinazzo.

La causa sicuramente le abbondanti piogge anche se si sta parlando di un tratto di un'arteria dove frequentemente si staccano sassi più o meno grandi. Questa volta sono venuti giù anche alberi che fortunatamente, vista la tarda ora, non hanno creato danni e problemi perché rimossi in poco tempo.

È ora, però, che questo tratto di strada, molto trafficata (santuario Santissima Trinità, Campo Staffi) venga preso in considerazione dall'Astral, che da circa un anno ne cura la manutenzione e ne garantisce la sicurezza, intervenendo in modo risolutivo.

Nel 2005 la regione Lazio finanziò il consorzio di Campo Staffi (in liquidazione) con 800 mila euro (1 milione e 500 mila euro il finanziamento complessivo) per migliorare la viabilità da Fiuggi a Campo Staffi, perché non cercare di riutilizzare quei fondi, ottenuti a suo tempo, per realizzare un nuovo ponte al posto dell'economostro sull'Aniene (ponte delle Tartare) risultato poi privo del nulla osta della sovrintendenza ai beni ambientali quindi abusivo?