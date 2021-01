Sebbene in versione "Covid", l'amministrazione del sindaco Fernando De Magistris non havoluto rinunciare neppure quest'anno a dare il benvenuto ai piccoli venuti al mondo nel 2020 e iscritti all'anagrafe di Vallemaio. La "Seconda festa del cittadino" non si è potuta svolgere con la grande festa dell'anno scorso nel palazzo municipale, dove gli amministratori hanno salutato la nascita dei nuovi nati insiemeai lorononni eai loro genitori.

La pergamena di benvenuto quest'anno è stata recapitata direttamente a casa dal sindaco De Magistris e dagli amministratori, che hanno inteso così rinnovare ancora una volta i loro auguri ai neogenitori. I sette nati nel 2020, quattro maschi e tre femmine, rappresentano la speranza per il futuro del piccolo centro della valle dei santi, ma non compensano purtroppo i decessi, che lo scorso anno hanno raggiunto quota diciannove, di cui sei non residenti in paese.

Negli ultimi trent'anni,il paese, come è avvenuto anche in tutti i comuni limitrofi, ha subito un forte spopolamento, in partea causa dell'abbandono di molte coppie giovani, in parte a causa del calo delle nascite che riguarda l'Italia intera. Attualmente sono poco più di novecento gli abitanti di Vallemaio.