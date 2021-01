Con un importante impegno organizzativo, grazie ai fondi messi a disposizione dalla regione Lazio ed a una stretta collaborazione tra gli uffici comunali e la società incaricata del trasporto degli alunni, da ieri un nuovo scuolabus garantirà il servizio per altri 40 bambini che pur essendo in graduatoria, non avevano potuto usufruire del servizio fino ad oggi. E così invece tutti i bambini e le famiglie che avevano fatto richiesta in tempi congrui, potranno finalmente usufruire del servizio di trasporto scuolabus.

«È un lungo periodo, molto complicato ma come amministrazione stiamo facendo veramente di tutto per venire incontro alle esigenze dei più piccoli; garantire il servizio a tutta la graduatoria è sempre stata una nostra priorità». Dichiarano l'assessore alla pubblica istruzione Diana Stanzani ed il sindaco Sanna.