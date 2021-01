Appartamento in fiamme, paura e danni a Cassino. Un intervento tempestivo, quello dei vigili del fuoco di Cassino, che ha scongiurato il peggio.

L'appartamento, in una zona residenziale della città, è stato interessato da fiamme e fumo, forse a causa di un cortocircuito di una presa. Comunque per cause accidentali.

Sul posto anche i militari del capitano Scolaro che stanno eseguendo gli accertamenti del caso.